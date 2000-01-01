Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Иран отказывается передать черные ящики Боинга Телеканал Sky News Arabia распространил сообщение о том, что иранская сторона отказывается передать “черные ящики” Боинга 737 компании Международные Украинские Авиалинии, рухнувшего после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране комании-производителю Боинг.
Иран нанес удары по американским базам в Ираке Иран выпустил более десятка баллистических ракет по базам США на территории Ирака. Атака стала ответом на ликвидацию командующего Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Иран угрожает атаковать Хайфу и Дубай "Корпус стражей исламской революции" угрожает нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь Соединенным Штатам Америки для ответного удара после ракетного обстрела американских авиабаз в Ираке со стороны Ирана.
Аятолла Хаменеи: мы дали пощечину Америке Верховный духовный лидер исламской республики Ирана аятолла Али Хаменеи выступил по государственному телевидению. Хаменеи назвал Сулеймани “великим, бравым воином”, “нашим дорогим другом”.