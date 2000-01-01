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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:09.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Украинский Боинг рухнул в аэропорту Имам Хомейни Иранские СМИ сообщают о том, что немедленно после вылета из столицы Ирана близ аэропорта Имам Хомейни рухнул Боинг-737 украинской авиакомпании, направлявшийся в Киев.

Иран отказывается передать черные ящики Боинга Телеканал Sky News Arabia распространил сообщение о том, что иранская сторона отказывается передать “черные ящики” Боинга 737 компании Международные Украинские Авиалинии, рухнувшего после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране комании-производителю Боинг.

Иран нанес удары по американским базам в Ираке Иран выпустил более десятка баллистических ракет по базам США на территории Ирака. Атака стала ответом на ликвидацию командующего Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Иран угрожает атаковать Хайфу и Дубай "Корпус стражей исламской революции" угрожает нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь Соединенным Штатам Америки для ответного удара после ракетного обстрела американских авиабаз в Ираке со стороны Ирана.

Аятолла Хаменеи: мы дали пощечину Америке Верховный духовный лидер исламской республики Ирана аятолла Али Хаменеи выступил по государственному телевидению. Хаменеи назвал Сулеймани “великим, бравым воином”, “нашим дорогим другом”.


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