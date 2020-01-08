08.01 20:33 MIGnews.com

Беннетт: врагам не стоит испытывать терпение Израиля

זול ואפקטיבי: משרד הביטחון חשף מערכת לייזר משלימה לכיפת ברזל | צפו pic.twitter.com/qpGsBEvfzL — כאן חדשות (@kann_news) January 8, 2020

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Израильская военная промышленность разрабатывает лазерную систему противовоздушной обороны, которая позволит защитить страну.Такое заявление сделал в среду, 8 января, министр обороны Нафтали Беннетт, передает "Аруц Шева"."Израиль продолжает лидировать в прорывных инновациях. Лазерный проект сделает систему безопасности более смертоносной, более мощной и передовой. Это важный элемент укрепления безопасности государства Израиль", – сказал он.По словам Беннетта, Израиль движется "на полной скорости" и имеет четкий месседж тем, кто планирует атаковать страну."У Израиля есть огромные возможности и защита. Врагам Израиля лучше не испытывать наше терпение", – резюмировал он.Лазерная система предназначена для перехвата обычных и баллистических ракет, а также противотанковых снарядов и беспилотников.По данным Министерства обороны, главным достоинством системы является высокая эффективность и низкая стоимость каждого перехвата с помощью лазера. Для работы нет необходимости в "расходных материалах" и их производства.Стоимость перехвата будет составлять всего несколько долларов. В Управлении оборонных исследований и разработок также отметили, что новая система в будущем может использоваться как наступательное оружие.