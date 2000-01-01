08.01 20:15 MIGnews.com

ОАЭ: на нас не влияет напряженность между США и Ираном

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Объединенные Арабские Эмираты не находятся под влиянием напряженных отношений между Соединенными Штатами Америки и Ираном.Такое заявление 8 января сделали в Министерстве иностранных дел ОАЭ.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напряженность в регионе "не повлияет на граждан, жителей или гостей Эмиратов".В свою очередь, министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что деэскалация конфликта будет мудрым поступком, необходимым для возвращения стабильности."Важно, чтобы регион отошел от текущей и тревожной напряженности. Деэскалация является одновременно мудрой и необходимой. Необходимо пройти политическим путем к стабильности", — подчеркнул он.