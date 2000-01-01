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ОАЭ: на нас не влияет напряженность между США и Ираном 08.01 20:15   MIGnews.com

ОАЭ: на нас не влияет напряженность между США и Ираном

Объединенные Арабские Эмираты не находятся под влиянием напряженных отношений между Соединенными Штатами Америки и Ираном.

Такое заявление 8 января сделали в Министерстве иностранных дел ОАЭ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что напряженность в регионе "не повлияет на граждан, жителей или гостей Эмиратов".

В свою очередь, министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что деэскалация конфликта будет мудрым поступком, необходимым для возвращения стабильности.

"Важно, чтобы регион отошел от текущей и тревожной напряженности. Деэскалация является одновременно мудрой и необходимой. Необходимо пройти политическим путем к стабильности", — подчеркнул он.


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