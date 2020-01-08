08.01 17:05 MIGnews.com

Иран: войны не хотим, а наша атака – это самооборона

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетная атака на американские объекты в Ираке является "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН".Он написал в Twitter, что Тегеран на самом деле "не хочет эскалации конфликта"."Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН после трусливого нападения на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии", – подчеркнул Зариф.В свою очередь, редактор BBC Middle East Джереми Боуэн отметил, что Иран таким образом хочет подвести черту под этой фазой возмездия.Основной вопрос заключается в том, будут ли сторонники иранского режима считать честь удовлетворенной, а генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани – отмщенным.