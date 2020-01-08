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Иран: войны не хотим, а наша атака – это самооборона 08.01 17:05   MIGnews.com

Иран: войны не хотим, а наша атака – это самооборона

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетная атака на американские объекты в Ираке является "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Он написал в Twitter, что Тегеран на самом деле "не хочет эскалации конфликта".

"Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН после трусливого нападения на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии", – подчеркнул Зариф.



В свою очередь, редактор BBC Middle East Джереми Боуэн отметил, что Иран таким образом хочет подвести черту под этой фазой возмездия.
Основной вопрос заключается в том, будут ли сторонники иранского режима считать честь удовлетворенной, а генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани – отмщенным.


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