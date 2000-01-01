Карлос Гон раскрыл причину побега в Ливан

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заявил, что сбежал из Японии в Ливан из-за жестокого обращения.
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Бейруте, передает CNN.
"Меня допрашивали по восемь часов в день без присутствия адвокатов. Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", – сказал он.
Беглец добавил, что прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание. Более того, экс-глава Nissan объявил, что чувствовал себя заложником в стране на протяжении 17 лет.
По словам Гона, его арестовали, когда он явился в аэропорт для повторной проверки паспорта.
"Писали, что меня арестовали в самолете. Чушь. Я вышел из самолета, сел в машину и отправился на паспортный контроль, мне сказали, что есть проблема с моим паспортом. Когда я прибыл в аэропорт, там меня ждал сотрудник японской прокуратуры. Когда я оказался в маленькой тюремной камере, прошло всего пять часов", – добавил он.