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Карлос Гон раскрыл причину побега в Ливан | Фото:08.01 16:35   MIGnews.com

Карлос Гон раскрыл причину побега в Ливан

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заявил, что сбежал из Японии в Ливан из-за жестокого обращения.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Бейруте, передает CNN.

"Меня допрашивали по восемь часов в день без присутствия адвокатов. Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", – сказал он.

Беглец добавил, что прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи, если он не подпишет признание. Более того, экс-глава Nissan объявил, что чувствовал себя заложником в стране на протяжении 17 лет.

По словам Гона, его арестовали, когда он явился в аэропорт для повторной проверки паспорта.

"Писали, что меня арестовали в самолете. Чушь. Я вышел из самолета, сел в машину и отправился на паспортный контроль, мне сказали, что есть проблема с моим паспортом. Когда я прибыл в аэропорт, там меня ждал сотрудник японской прокуратуры. Когда я оказался в маленькой тюремной камере, прошло всего пять часов", – добавил он.


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