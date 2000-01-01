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Ганц: Иран получит мощный ответ, если нападет на Израиль | Фото:08.01 16:10   MIGnews.com

Ганц: Иран получит мощный ответ, если нападет на Израиль

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц предостерег Иран от нанесения ударов по Израилю в ответ на ликвидацию главаря "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.

Такое заявление он сделал в среду, 8 января, передает The Times of Israel.

По словам Ганца, удар Ирана по американской военной базе в Ираке в очередной раз доказывает, что Тегеран представляет опасность для всего мира и стабильности на Ближнем Востоке.

"ЦАХАЛ – самая сильная армия в регионе, и я бы не рекомендовал никому втягивать Израиль в столкновение, в котором он не участвует. Если они попытаются втянуть нас, я убежден, что ответ будет сильным, резким, болезненным и решительным", – констатировал Ганц.


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