08.01 16:21 MIGnews.com

Путин направил Зеленскому и Рухани письма с соболезнованиями

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Президент РФ Владимир Путин отправил президентам Украины Владимиру Зеленскому и Ирана Хасану Рухани телеграммы с соболезнованиями.Российский лидер выразил соболезнования в связи крушением украинского лайнера на иранской территории и гибелью всех находившихся на борту.В Кремле уточнили, что Владимир Путин "передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".В своей телеграмме Путин заявил, что разделяет "скорбь тех, кто потерял своих родных и близких".