Иран заранее предупредил иракские власти о ракетной атаке
Ирак заранее получил предупреждение от иранцев перед обстрелом американских военных баз баллистическими ракетами.
Об этом рассказал премьер-министра Ирака Адиля Абдул Махди, передает CNN.
"Вскоре после полуночи в среду, 8 января 2020 года, мы получили официальное устное уведомление от Исламской Республики, что ответ Ирана на убийство мученика Касема Сулеймани начался или начнется в ближайшее время, и что удары будут осуществляться по местам дислокации американских военных в Ираке без указания точного местоположения", – сказал иракский премьер.
По словам Абдул Махди, правительство Ирака продолжает усилия по предотвращению эскалации.
"Этот серьезный кризис угрожает региону и миру разрушительной войной. А Ирак и регион будут одними из первых жертв", – добавил он.