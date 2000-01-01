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Иран заранее предупредил иракские власти о ракетной атаке | Фото:08.01 14:35   MIGnews.com

Иран заранее предупредил иракские власти о ракетной атаке

Ирак заранее получил предупреждение от иранцев перед обстрелом американских военных баз баллистическими ракетами.

Об этом рассказал премьер-министра Ирака Адиля Абдул Махди, передает CNN.

"Вскоре после полуночи в среду, 8 января 2020 года, мы получили официальное устное уведомление от Исламской Республики, что ответ Ирана на убийство мученика Касема Сулеймани начался или начнется в ближайшее время, и что удары будут осуществляться по местам дислокации американских военных в Ираке без указания точного местоположения", – сказал иракский премьер.

По словам Абдул Махди, правительство Ирака продолжает усилия по предотвращению эскалации.

"Этот серьезный кризис угрожает региону и миру разрушительной войной. А Ирак и регион будут одними из первых жертв", – добавил он.


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