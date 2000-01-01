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Раввин Шохама обвинил главного раввина Израиля в клевете 08.01 12:10   MIGnews.com

Раввин Шохама обвинил главного раввина Израиля в клевете

Раввин города Шохав Давид Став передал главному раввину Израиля Ицхаку Йосефу предупредительное письмо, в которого говорит о том, что подаст на него в суд за клевету.

На прошлой неделе на конференции раввинов в Иерусалиме раввин Ицхак заявил, что раввин Став и раввин Хаим Амсалем совершили массовый гиюр в Бразилии “как в кино”.

Раввин Став пишет: “Ваши слова не имеют никакого отношения к реальности, я не принимал участия в  массовом гиюре в Бразилии или в какой-либо иной стране”.

Раввин Став обвиняет раввина Ицхака в “искажении реальности” и требует со стороны главного раввина публичного опровержения и извинения. В противном случае раввин Став обратится в суд.


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