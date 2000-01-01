08.01 11:09 MIGnews.com

Главный раввин извинился перед "русскими"

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Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф, узрев масштабы осуждения, порожденные его разглагольствования о “законченных гоях”, которых “завезли” из бывшего Советского Союза чтобы противопоставить ультраортодоксам, счел необходим “пояснить свои слова”.Йосеф сообщил: "Я говорил ясно и я сказал следующее: наряду с большинством алии сотен тысяч евреев из бывшего Советского Союза… существует меньшинство репатриантов, которые не являются евреями по Галахе, и которые приехали в соответствии с Законом о Возвращении”.Раввин продолжил: "В ходе моих визитов в цветущие еврейские общины России и Украины я слышал постоянную критику со стороны этих общин о том, что многих, не являющихся евреями привозят в Израиль. Очень жаль, что нашлись те, кто почувствовал себя обиженным из-за того, каким образом мои замечания были представлены. Они нагло искажены политическими фигурами, которые на протяжении многих месяцев подстрекают против иудаизма и еврейского закона”.