08.01 11:00 MIGnews.com

Джабаров: удары США и Ирана чреваты ядерной войной

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Взаимные удары США и Ирана могут привести к ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Если ущерб Соединенным Штатам от атак Ирана окажется существенным, американская сторона не сможет не ответить."Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны", – заявил Джабаров, его цитирует пресс-служба.