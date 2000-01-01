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Джабаров: удары США и Ирана чреваты ядерной войной 08.01 11:00   MIGnews.com

Джабаров: удары США и Ирана чреваты ядерной войной

Взаимные удары США и Ирана могут привести к ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Если ущерб Соединенным Штатам от атак Ирана окажется существенным, американская сторона не сможет не ответить.

"Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны", – заявил Джабаров, его цитирует пресс-служба.


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