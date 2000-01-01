Посольство Израиля готовило дискредитацию министра Британии
Послу Израиля в Великобритании Марку Регеву пришлось извиняться перед Лондоном за неприемлемые заявления, сделанные одним из работников дипломатической миссии, Шаем Масотом, которого поймали на планах дискредитировать некоторых британских политиков, выступающих в поддержку палестинцев, включая Алана Дункана - государственного министра иностранных дел Великобритании, который фактически является заместителей главы внешнеполитического ведомства.
Неопровержимые доказательства – видеозапись, сделанная во время беседы Масота с находившейся под прикрытием журналисткой "Аль-Джазиры" Марией Стриццоло в октябре 2016 года – были опубликованы арабским телеканалом.
Помимо журналистской деятельности, Стриццоло была также помощницей министра образования, бывшего директора "Консервативных друзей Израиля" и однопартийца Дункана Роберта Халфона. В связи с этим Шай Масот предполагал, что она поможет ему добиться устранения критиков Израиля с политической арены.
"Могу я дать вам несколько имен депутатов парламента, которых бы вы сместили?" – задает он вопрос журналистке "Аль-Джазиры".
На это она ответила, что "всем депутатам есть что скрывать". Масот сказал, что у него уже составлен список с именами тех, без кого британский парламент станет более произраильским, в частности, без экс-главы МИДа. Кроме того, он сравнил его с главой внешнеполитического ведомства Борисом Джонсоном, который, по его словам, куда менее проблематичен для Израиля.
"Ему просто все равно. Он – идиот, министр иностранных дел без каких-либо обязательств. Если что-нибудь и случится, то это будет не его вина, а Алана Дункана", - говорит сотрудник посольства.
Данные заявления, бьющие по международной репутации Израиля. были жестко раскритикованы как "Консервативными друзьями Израиля", так и в парламентской комиссии иностранных дел Великобритании. Осудило их и посольство.
"Мы отрицаем все заявления, касающиеся министра Дункана, которые считает совершенно неприемлемыми. Данные комментарии были сделаны младшим сотрудником посольства, не являющимся израильским дипломатом, срок работы которого уже очень скоро завершится.
Посол Регев переговорил с министром Дунканом и принес ему свои извинения за данные заявления, поставив его в известность, что посольство считает их абсолютно недопустимыми", - сказано в коммюнике посольства.
Факт извинений, которые израильский посол принес министру, подтвердили и в Форин-офисе.