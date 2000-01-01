08.01 09:57 MIGnews.com

Посольство Израиля готовило дискредитацию министра Британии

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Послу Израиля в Великобритании Марку Регеву пришлось извиняться перед Лондоном за неприемлемые заявления, сделанные одним из работников дипломатической миссии, Шаем Масотом, которого поймали на планах дискредитировать некоторых британских политиков, выступающих в поддержку палестинцев, включая Алана Дункана - государственного министра иностранных дел Великобритании, который фактически является заместителей главы внешнеполитического ведомства.Неопровержимые доказательства – видеозапись, сделанная во время беседы Масота с находившейся под прикрытием журналисткой "Аль-Джазиры" Марией Стриццоло в октябре 2016 года – были опубликованы арабским телеканалом.Помимо журналистской деятельности, Стриццоло была также помощницей министра образования, бывшего директора "Консервативных друзей Израиля" и однопартийца Дункана Роберта Халфона. В связи с этим Шай Масот предполагал, что она поможет ему добиться устранения критиков Израиля с политической арены."Могу я дать вам несколько имен депутатов парламента, которых бы вы сместили?" – задает он вопрос журналистке "Аль-Джазиры".На это она ответила, что "всем депутатам есть что скрывать". Масот сказал, что у него уже составлен список с именами тех, без кого британский парламент станет более произраильским, в частности, без экс-главы МИДа. Кроме того, он сравнил его с главой внешнеполитического ведомства Борисом Джонсоном, который, по его словам, куда менее проблематичен для Израиля."Ему просто все равно. Он – идиот, министр иностранных дел без каких-либо обязательств. Если что-нибудь и случится, то это будет не его вина, а Алана Дункана", - говорит сотрудник посольства.Данные заявления, бьющие по международной репутации Израиля. были жестко раскритикованы как "Консервативными друзьями Израиля", так и в парламентской комиссии иностранных дел Великобритании. Осудило их и посольство."Мы отрицаем все заявления, касающиеся министра Дункана, которые считает совершенно неприемлемыми. Данные комментарии были сделаны младшим сотрудником посольства, не являющимся израильским дипломатом, срок работы которого уже очень скоро завершится.Посол Регев переговорил с министром Дунканом и принес ему свои извинения за данные заявления, поставив его в известность, что посольство считает их абсолютно недопустимыми", - сказано в коммюнике посольства.Факт извинений, которые израильский посол принес министру, подтвердили и в Форин-офисе.