Нетаниягу записали во время разговора о взаимных выгодах
Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу “был удивлен”, когда в ходе следствия ему предъявили записи разговора о взаимных выгодах, который зашел в ходе беседы с известным бизнесменом.
Речь не идет напрямую о получении Нетаниягу финансовых выгод, а скорее о пакте “ты мне, я - тебе”.
О записях стало известно после второго допроса Нетаниягу в прошлый четверг. Допрос продолжался пять часов.
О записи разговора сообщает газета Гаарец. Разговор был записан в ходе расследования так называемого “дела 2000”.
Ранее журналист Амит Сегаль сообщил, со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции, что расследование данного дела будет закончено в течение нескольких ближайших недель. Причиной является то, что невозможно отрицать фактологическую базу - и Нетаниягу не пытается этого делать. Он лишь отрицает ту интерпретацию, которой придерживается и следствие, и прокуратура.
Это поставит перед большой дилеммой юридического советника правительства Авихая Мандельблитта. С одной стороны, он может потрясти до самого основания всю политическую систему - в случае, если примет решение о том, что глава правительства должен предстать перед судом. С другой стороны, если он этого не сделает, любой чиновник может сказать, что нет ничего зазорного в получении подарков.
По оценкам второго канала, разоблачения могут породить “”шторм” и “бурю общественного негодования”, но дело не обязательно дойдет до обвинения.
10-й канал сообщает, что речь идет о “сочном” деле, которое причинит большой ущерб имиджу Нетаниягу. В то же время, оно является сложным и не прямолинейным. Канал утверждает, что бизнесмен является “центральной” для Израиля фигурой, который хотел, чтобы Нетаниягу “принял определенное решение". До конца неясно, принял ли Нетаниягу такое решение.
Адвокат Нетаньягу Яков Вайнрот отверг всякие предположения о том, что в поведении Нетаниягу было что-нибудь инкриминируемое. Он сказал, что его клиенту нечего бояться “дела 2000”.
Вайнрот сказал: “Я слышал ответы Нетаниягу следователям. И я совершенно спокоен. Мы не говорим о деньгах, мы не говорим о ссудах, мы не говорим ни о чем, что могло бы оказаться преступлением”. Вайнрот добавил, что “очень скоро все поймут, что здесь нет следа, нет подозрения на криминальное деяние или что-то подобное”.
Полиция, со своей стороны, заявила, что не будет предоставлять никаких деталей расследования, из опасения того, что следователям могут попытаться помешать.