08.01 07:45 MIGnews.com

Нетаниягу записали во время разговора о взаимных выгодах

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу “был удивлен”, когда в ходе следствия ему предъявили записи разговора о взаимных выгодах, который зашел в ходе беседы с известным бизнесменом.Речь не идет напрямую о получении Нетаниягу финансовых выгод, а скорее о пакте “ты мне, я - тебе”.О записях стало известно после второго допроса Нетаниягу в прошлый четверг. Допрос продолжался пять часов.О записи разговора сообщает газета Гаарец. Разговор был записан в ходе расследования так называемого “дела 2000”.Ранее журналист Амит Сегаль сообщил, со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции, что расследование данного дела будет закончено в течение нескольких ближайших недель. Причиной является то, что невозможно отрицать фактологическую базу - и Нетаниягу не пытается этого делать. Он лишь отрицает ту интерпретацию, которой придерживается и следствие, и прокуратура.Это поставит перед большой дилеммой юридического советника правительства Авихая Мандельблитта. С одной стороны, он может потрясти до самого основания всю политическую систему - в случае, если примет решение о том, что глава правительства должен предстать перед судом. С другой стороны, если он этого не сделает, любой чиновник может сказать, что нет ничего зазорного в получении подарков.По оценкам второго канала, разоблачения могут породить “”шторм” и “бурю общественного негодования”, но дело не обязательно дойдет до обвинения.10-й канал сообщает, что речь идет о “сочном” деле, которое причинит большой ущерб имиджу Нетаниягу. В то же время, оно является сложным и не прямолинейным. Канал утверждает, что бизнесмен является “центральной” для Израиля фигурой, который хотел, чтобы Нетаниягу “принял определенное решение". До конца неясно, принял ли Нетаниягу такое решение.Адвокат Нетаньягу Яков Вайнрот отверг всякие предположения о том, что в поведении Нетаниягу было что-нибудь инкриминируемое. Он сказал, что его клиенту нечего бояться “дела 2000”.Вайнрот сказал: “Я слышал ответы Нетаниягу следователям. И я совершенно спокоен. Мы не говорим о деньгах, мы не говорим о ссудах, мы не говорим ни о чем, что могло бы оказаться преступлением”. Вайнрот добавил, что “очень скоро все поймут, что здесь нет следа, нет подозрения на криминальное деяние или что-то подобное”.Полиция, со своей стороны, заявила, что не будет предоставлять никаких деталей расследования, из опасения того, что следователям могут попытаться помешать.