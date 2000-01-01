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flickr 09.01 05:12   MIGnews.com

Тереза Мэй готова раскрыть свою стратегию для Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, 8 января, что она раскроет описание ее стратегии, в том числе то, как она будет пытаться заключить вsгодную сделку в рамках Brexit, в течение ближайших недель, отрицая предположения, что ее планы были "запутанными".

Выступая на телеканале Sky News, премьер-министр Мэй уклонилась от ответов на вопросы о том, будет ли для нее в приоритете "сдержанная иммиграция" из Европейского союза или же преференциальный доступ Великобритании к единому рынку блока. Мэй лишь отметила, что решение не было "бинарным выбором".

"В течение ближайших недель я изложу более подробную информацию о моем плане для Британии... Речь идет о заключении правильной сделки на международном уровне, которая также должна быть справедливой сделкой", - заявила премьер-министр Великобритании.
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