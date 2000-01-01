09.01 15:12 MIGnews.com

США видят в КНДР "серьезную угрозу"

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Возможности по созданию ядерного оружия Северной Кореи и программы противоракетной обороны государства представляют собой "серьезную угрозу" для Соединенных Штатов, как заявил министр обороны США Эш Картер в воскресенье, 8 января.Соединенные Штаты готовы предотвратить запуск или испытание ракет КНДР, "если они будут происходить вблизи нашей территории или территории наших друзей и союзников", подчеркнул Картер во время появления на передаче "Встреча с прессой" на канале NBC.Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что изолированная, обладающая ядерным потенциалом страна близка к тест-запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).Северная Корея проводила испытания баллистических ракет с беспрецедентной скоростью в течение 2016 года, хотя некоторые эксперты говорят, что МБР, оснащенная ядерной боеголовкой, способна достичь территории Соединенных Штатов.В ответ на это заявление новоизбранный президент США Дональда Трамп написал в твиттере: "Северная Корея только что заявила о том, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, которое может достигнуть США. Этого не произойдет!".