Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






США видят в КНДР `серьезную угрозу` 09.01 15:12   MIGnews.com

США видят в КНДР "серьезную угрозу"

Возможности по созданию ядерного оружия Северной Кореи и программы противоракетной обороны государства представляют собой "серьезную угрозу" для Соединенных Штатов, как заявил министр обороны США Эш Картер в воскресенье, 8 января.

Соединенные Штаты готовы предотвратить запуск или испытание ракет КНДР, "если они будут происходить вблизи нашей территории или территории наших друзей и союзников", подчеркнул Картер во время появления на передаче "Встреча с прессой" на канале NBC.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что изолированная, обладающая ядерным потенциалом страна близка к тест-запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Северная Корея проводила испытания баллистических ракет с беспрецедентной скоростью в течение 2016 года, хотя некоторые эксперты говорят, что МБР, оснащенная ядерной боеголовкой, способна достичь территории Соединенных Штатов.

В ответ на это заявление новоизбранный президент США Дональда Трамп написал в твиттере: "Северная Корея только что заявила о том, что находится на финальной стадии разработки ядерного оружия, которое может достигнуть США. Этого не произойдет!".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:47
В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года
15:06
В Нью-Йорке убит известный израильский импресарио
14:11
Нетаняигу отменил поездку в Давос
14:07
В Галилее пошел снег
13:41
Израиль: 4 тысячи за встречу с министром здравоохранения
13:06
Убийца Дани Гонена получил два пожизненных
12:42
В боях на Синае убиты 13 египетских солдат
12:14
Британские СМИ: Трамп “отдаст” Путину Украину и Сирию
12:14
МАГАВ снес траурный тент террориста в Джабаль Мукаббар  
11:50
В Амстердаме задержали вернувшихся из Донбасса журналистов
11:50
О чем договаривались Нетаниягу и Мозес
11:18
США разместят в Южной Корее 24 вертолета Apache
11:05
Экскурсовод в Армон Ха-Нацив: солдаты стреляли
10:39
Пять жертв теракта все еще в больнице
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus