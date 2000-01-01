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Всех сторонников ISIS привлекут к ответственности | Фото: Thinkstock08.01 20:56   MIGnews.com

Всех сторонников ISIS привлекут к ответственности

Кабинет безопасности принял решение одобрить административное задержание людей, связанных с террористической группировкой "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что все признаки указывают на то, что террорист был сторонником "Исламского Государства".

Кабинет безопасности также решил уничтожить дом террориста как можно скорее, отказать его семье в воссоединении с родственниками в секторе Газа и на территории Иудеи и Самарии, а также не передавать тело террориста его семье для захоронения.

В ходе встречи Нетаниягу также поручил силам безопасности расследовать сообщения о том, что некоторые люди на месте нападения хвалили его, и что, если это действительно было так, то привлечь их к ответственности.
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