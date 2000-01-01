08.01 19:17 MIGnews.com

Кабинет безопасности созвал заседание вслед за терактом

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Кабинет безопасности во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу созвал заседание в воскресенье, 8 января, в 17:30 по местному времени, чтобы обсудить ситуацию по национальной безопасности Израиля в связи с терактом в Иерусалиме.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что террорист, протаранивший толпу солдат ЦАХАЛа , находившихся на экскурсии, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.В результате теракта в Иерусалиме погибли 4 человека и 13 человек получили ранения.Отметим, что террористическая организация ХАМАС высоко оценила теракт в Иерусалиме, произошедший в воскресенье днем, 8 января, назвав его "героическим".