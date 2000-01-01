08.01 19:12 MIGnews.com

Из-за кибератак Трамп может "принять меры" в отношении РФ

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Администрация избранного президента США Дональда Трампа может принять меры в отношении России в связи с кибератаками. Об этом сообщил будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.Ранее разведывательные службы США провели брифинг с Трампом, посвященный хакерским атакам на политические институты страны. Согласно докладу Национальной разведки США, за кибератаками стоит Россия. Будучи ближайшим помощником избранного президента, Прибэс сообщил, что Трамп принял к сведению полученную информацию.При этом влиятельные американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн призвали Трампа заставить Россию "заплатить за попытки вмешательства". Не представив доказательств, Грэм и Маккейн в совместном интервью NBC обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США, передает ТАСС.6 января 2017 года в США была опубликована несекретная часть доклада Национальной разведки США о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. Согласно документу, Россия проводила хакерские атаки, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах в США. Распоряжение отдавал лично Владимир Путин. Участвовали в операции специалисты ГРУ, помогали также средства массовой информации и портал WikiLeaks. Российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к кибератакам в США.