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Flickr.com 08.01 19:12   MIGnews.com

Из-за кибератак Трамп может "принять меры" в отношении РФ

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может принять меры в отношении России в связи с кибератаками. Об этом сообщил будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

Ранее разведывательные службы США провели брифинг с Трампом, посвященный хакерским атакам на политические институты страны. Согласно докладу Национальной разведки США, за кибератаками стоит Россия. Будучи ближайшим помощником избранного президента, Прибэс сообщил, что Трамп принял к сведению полученную информацию.

При этом влиятельные американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн призвали Трампа заставить Россию "заплатить за попытки вмешательства". Не представив доказательств, Грэм и Маккейн в совместном интервью NBC обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США, передает ТАСС.

6 января 2017 года в США была опубликована несекретная часть доклада Национальной разведки США о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. Согласно документу, Россия проводила хакерские атаки, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах в США. Распоряжение отдавал лично Владимир Путин. Участвовали в операции специалисты ГРУ, помогали также средства массовой информации и портал WikiLeaks. Российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к кибератакам в США.
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