08.01 21:19 MIGnews.com

Во Франции - еще один кандидат на президентское кресло

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Кандидатуру на пост президента Франции выдвинул еще один претендент. Это бывший банкир 52-летний Оливье Режи.Как сообщает радиостанция France Info, он получил 597 подписей мэров и прочих выборных чиновников страны, еще 150 также намерены его поддержать.Сам Оливье Режи заявил, что к концу своей предвыборной кампании заручится поддержкой тысячи чиновников. При этом для выдвижения кандидатом на пост президента необходимо набрать не менее 500 подписей.До 2003 года Режи работал в банке, сейчас занимает должность муниципального советника в департаменте Валь-д'Уаз. Является основателем движения “Любить Францию”, которое выступает за борьбу с экстремизмом и популизмом.Выборы французского президента пройдут в два тура – в конце апреля и начале мая нынешнего года. Согласно данным последнего соцопроса, во второй тур выйдут экс-премьер Франсуа Фийон и лидер партии “Национальный Фронт” Марин Ле Пен, после чего бывший глава правительства одержит с большим преимуществом верх над своей соперницей.