08.01 18:10 MIGnews.com

64 процента американцев ждут Третью мировую

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Большинство американцев – 64 процента – считают, что Третьей мировой войны не избежать, в мирный сценарий развития событий верят 15 процентов жителей США. Таковы результаты опроса, проведенного международной компанией YouGov.Всего в опросе приняли участие 9 тысяч жителей западных стран, среди которых, помимо США, Великобритания и Франция, пишет The Independent.То, что Третья мировая будет, ощущает 61 процент британцев, 19 процентов жителей острова настроены оптимистично и предполагают, что войны удастся избежать.Что касается французов, они опасаются угрозы терроризма – 81 процент опрошенных ждет новых терактов в стране.Кроме того, 71 процент англичан и 59 процентов американцев ощущают военную угрозу со стороны России.