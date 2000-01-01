08.01 14:46 MIGnews.com

Израиль делает все возможное, чтобы не было новой резолюции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство государства Израиль делает все возможное, чтобы Совет Безопасности ООН, заседание которого состоится после "мирной" конференции в Париже, не принял новую антиизраильскую резолюцию.Об этом премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил на открытии заседания правительства 8 января."Всего несколько дней отделяют нас от конференции в Париже, а через считанные дни после неё - заседание Совета безопасности ООН. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы не допустить принятия Совбезом ещё одной резолюции", - сказал глава правительства.Нетаниягу поблагодарил за поддержку обе партии американского Конгресса, осудившие антиизраильскую резолюцию ООН и выступившие против других подобных решений."Коне,чно, это не единственное наше усилие по предотвращению принятия в ООН резолюций против Израиля", - заверил он, пообещав, что правительство будет добиваться отмены или изменения формулировки резолюции Совбеза таким образом, чтобы она не вредила Израилю.