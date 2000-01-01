Израиль делает все возможное, чтобы не было новой резолюции
Правительство государства Израиль делает все возможное, чтобы Совет Безопасности ООН, заседание которого состоится после "мирной" конференции в Париже, не принял новую антиизраильскую резолюцию.
Об этом премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил на открытии заседания правительства 8 января.
"Всего несколько дней отделяют нас от конференции в Париже, а через считанные дни после неё - заседание Совета безопасности ООН. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы не допустить принятия Совбезом ещё одной резолюции", - сказал глава правительства.
Нетаниягу поблагодарил за поддержку обе партии американского Конгресса, осудившие антиизраильскую резолюцию ООН и выступившие против других подобных решений.
"Коне,чно, это не единственное наше усилие по предотвращению принятия в ООН резолюций против Израиля", - заверил он, пообещав, что правительство будет добиваться отмены или изменения формулировки резолюции Совбеза таким образом, чтобы она не вредила Израилю.