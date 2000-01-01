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08.01 14:46   MIGnews.com

Израиль делает все возможное, чтобы не было новой резолюции

Правительство государства Израиль делает все возможное, чтобы Совет Безопасности ООН, заседание которого состоится после "мирной" конференции в Париже, не принял новую антиизраильскую резолюцию.

Об этом премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил на открытии заседания правительства 8 января.

"Всего несколько дней отделяют нас от конференции в Париже, а через считанные дни после неё - заседание Совета безопасности ООН. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы не допустить принятия Совбезом ещё одной резолюции", - сказал глава правительства.

Нетаниягу поблагодарил за поддержку обе партии американского Конгресса, осудившие антиизраильскую резолюцию ООН и выступившие против других подобных решений.

"Коне,чно, это не единственное наше усилие по предотвращению принятия в ООН резолюций против Израиля", - заверил он, пообещав, что правительство будет добиваться отмены или изменения формулировки резолюции Совбеза таким образом, чтобы она не вредила Израилю.
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