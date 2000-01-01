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5 генерал-майоров ЦАХАЛа - против Азарии, но с Айзенкотом | Фото: Israel Defense Forces/Flickr08.01 13:32   MIGnews.com

5 генерал-майоров ЦАХАЛа - против Азарии, но с Айзенкотом

Пять бывших начальников Генштаба ЦАХАЛа выступили в поддержку своего преемника Гади Айзенкота, против которого началась травля на фоне обвинительного приговора "хевронскому солдату" Эльору Азарии.

Вечером в субботу, 7 января, пятеро генерал-майоров – Бени Ганц, Габи Ашкенази, Дан Халуц, Моше Яалон и Шауль Мофаз – обратились в редакцию газеты "Едиот Ахронот", чтобы поддержать Айзенкота и военную правовую систему.

Напомним, что в Тель-Авиве уже который день собирается толпа, которая скандирует достаточно оскорбительные лозунги и даже угрозы в адрес нынешнего главы Генштаба.

"Мы позволяем небольшому меньшинству выйти и покричать. Но надо перестать кричать и начать думать. Как мы дожили до того, что Айзенкота и судей необходимо защищать от евреев? У нас есть сильный, серьезный и подходящий глава ЦАХАЛа. Но я переживаю не за него, я переживаю за страну. Обществу надо знать, чей голос слушать, а лидеры должны задавать направление, а не следовать ему", - сказал Бени Ганц.

Его предшественник Габи Ашкенази охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "опасное пересечение красной линии".

"Я поддерживаю свободу слова и выражения мнений и могу понять разногласия по поводу судебного процесса Азарии и выражение солидарности его семье. Но я не могу ни понять, ни принять нападки на судебную систему и командование ЦАХАЛа, а также угрозы его командиру", - сказал Ашкенази, призвав прекратить подстрекательство против армии и Айзенкота.

Другой экс-начальник Генштаба, Дан Халуц возложил ответственность и вину за происходящее в стране на ее политическое руководство, которое обвинил в неисполнении своих прямых обязанностей. Всем недоброжелателям генерал-майора Гади Айзенкота он советует открыть его биографию и прочитать, сколько он всего сделал для государства.

Не остался в стороне и бывший министр обороны Моше Яалон, который, назвав израильскую армию щитом и тем, что объединяет государство, призвал израильтян не вредить собственной безопасности. Экс-министр раскритиковал и общественных деятелей, которые позволяют себе нападки на Армию обороны Израиля.

"ЦАХАЛ является нравственной и решительной армией. Поэтому я был первым, кто встал на ее защиту, на защиту всех нас. Это было моим долгом как министра обороны и моей обязанностью как бойца и командира, которым я являюсь всю свою жизнь. В то время, когда циничные политики атакуют ЦАХАЛ и его командиров, генерал-майор Айзенкот заслуживает высочайшей похвалы и поддержки", - заявил Яалон.

Еще один из начальников Генштаба армии Шауль Мофаз сказал, что он и еще четверо военных командиров объединились, для поддержки Гади Айзенкота, ЦАХАЛа и ценностей армии. По его словам, "хевронское дело" поднимает вопрос ценностей Израиля.

"Все, кто требуют немедленного помилования, стремятся лишь получить политическую поддержку. Политики опозорили этот процесс, а все происходящее превратили в цирк", - сказа он, призвав привлекать к ответственности всех, кто подстрекает против начальника Генштаба ЦАХАЛа.
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