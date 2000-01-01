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08.01 12:06   MIGnews.com

В центре скандала с Нетаниягу - Нони Мозес

По сообщениям в израильской прессе, в центре “дела 2000” о “обмене взаимными выгодами” между главой правительства Биньямином Нетаниягу и “известным бизнесменом” находится владелец газеты Едиот Ахранот Нони Мозес.

Мозес якобы несколько месяцев назад встречался с Нетаниягу. В ходе встреч обсуждалась следующая схема: Едиот Ахранот снижает масштабы критики Нетаниягу, а тот в ответ добивается либо существенного снижения либо полного прекращения циркуляции бесплатной газеты Исраэль Ха-Йом, являющейся самой большой проблемой Мозеса.

В случае, если бы сделка была осуществлена, Мозес получил бы существенные финансовые выгоды.

Нетаниягу, открывая утреннее заседание правительства, заявил: “Теперь я знаю, о чем идет речь, и я с большой уверенностью могу сказать: здесь ничего нет, и ничего из этого не выйдет”.
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