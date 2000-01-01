Осужденного израильского магната Данкера могут помиловать

Просьба Данкера о помиловании по состоянию здоровья была направлена на рассмотрение президента Реувена Ривлина. Пенитенциарная служба Израиля, в свою очередь, попросила главу государства отклонить прошение.
Несколько дней назад осужденного за манипуляции акциями и другие финансовые преступления, связанные с ценными бумагами, магната перевели из VIP-отделения тюрьмы "Маасияху" в заведение "Ницан" из-за конфликтов с заключенными.
Изначально Данкер должен был отбыть два года тюремного заключения, однако в 2018 году Верховный суд добавил к приговору еще один год. Судья заявил, что действия бизнесмена подорвали общественное доверие к фондовому рынку.
Нохи влез в крупные долги банкам, из-за чего вынужден был расстаться с роскошной виллой в Герцлия-Питуах еще до приговора. Данкнер, который когда-то был одним из самых богатых людей в Израиле, также был приговорен к одному году условного и к выплате штрафа в размере 800 тысяч шекелей.