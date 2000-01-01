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Осужденного израильского магната Данкера могут помиловать | Фото: AFP07.12 10:01   MIGnews.com

Осужденного израильского магната Данкера могут помиловать

Экс-владелец израильского инвестиционного холдинга IDB Нохи Данкер, подавший прошение о помиловании, может выйти на свободу.

Соответствующее заявление подписал министр юстиции Амир Оана, передает The Times Of Israel.

Просьба Данкера о помиловании по состоянию здоровья была направлена на рассмотрение президента Реувена Ривлина. Пенитенциарная служба Израиля, в свою очередь, попросила главу государства отклонить прошение.

Несколько дней назад осужденного за манипуляции акциями и другие финансовые преступления, связанные с ценными бумагами, магната перевели из VIP-отделения тюрьмы "Маасияху" в заведение "Ницан" из-за конфликтов с заключенными.

Изначально Данкер должен был отбыть два года тюремного заключения, однако в 2018 году Верховный суд добавил к приговору еще один год. Судья заявил, что действия бизнесмена подорвали общественное доверие к фондовому рынку.

Нохи влез в крупные долги банкам, из-за чего вынужден был расстаться с роскошной виллой в Герцлия-Питуах еще до приговора. Данкнер, который когда-то был одним из самых богатых людей в Израиле, также был приговорен к одному году условного и к выплате штрафа в размере 800 тысяч шекелей.


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