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Против аннексии: в США приняли резолюцию о двух государствах | Фото:07.12 08:48   MIGnews.com

Против аннексии: в США приняли резолюцию о двух государствах

Палата представителей США проголосовала за резолюцию, подтверждающую принцип "двух государств" и исключающую аннексию Израилем "спорной" территории.

Соответствующий документ поддержали 226 конгрессменов, против выступили 188, передает Haaretz.

"Мы не можем допустить, чтобы политические проблемы, будь то дома или за границей, отвлекали нас от реализации мечты о справедливом мире. Конгресс должен выступить, чтобы дать понять миру, что Соединенные Штаты поддерживают свои принципы внешней политики", – сказал один из авторов резолюции Алан Левенталь (штат Калифорния).

Инициаторами также выступили представители левого крыла "Демократической партии", конгрессмен от штата Вирджиния Джерри Коноллли и конгрессмен от Калифорнии Карен Басс.

Резолюция призывает администрацию Трампа "прямо одобрить решение о двух государствах и противодействовать шагам любой из сторон, которые будут препятствовать мирному завершению конфликта, включая одностороннюю аннексию территории, или прилагать усилия по достижению статуса палестинской государственности вне рамок переговоров с Израилем".

Еврейская лоббистская организация "Джей стрит" приветствовала принятие резолюции.

"Конгресс дал ясный сигнал о своем несогласии с усилиями правительства Нетаниягу и администрации Трампа нанести удар по перспективе достижения мирного соглашения, базирующегося на двугосударственном принципе, путем продвижения плана аннексии", — заявил президент организации Джереми Бен-Ами.

Таким образом конгрессмены как бы ответили Биньямину Нетаниягу, который на этой неделе обсуждал с Дональдом Трампом установление суверенитета на Западном берегу.

Тем временем, скандальная конгрессменша из Мичигана Рашида Тлаиб высказалась о принятой Палатой представителей США резолюции. По ее словам, премьер-министр Биньямин Нетаниягу препятствовал этому решению.

"Учитывая историю сегрегации в нашей стране, мы должны понимать, когда происходит такая несправедливость. Мы не можем быть честными посредниками мира, если отказываемся использовать слова: "незаконная оккупация Израилем", – сказала она.


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