Новый посол США в ООН пообещала защищать Израиль

Новый посол США в ООН Келли Крафт пообещала защищать Израиль, который используется Советом безопасности в качестве "груши для битья".
Такое заявление она сделала в пятницу, 6 декабря, на своей первой пресс-конференции на этой должности, передает The Times of Israel.
По словам Крафт, она хочет развивать диалог по Израилю и палестинцам, "поскольку США заботятся о палестинских беженцах, о людях, которых там находятся".
Более того, посол предупредила Иран, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит кампанию максимального давления и будет использовать "другие инструменты", если Тегеран продолжит "злонамеренное поведение".
"Меня волнует, что иранское правительство плохо обращается с людьми. Мы также не увидели никаких изменений в поведении властей, особенно на Ближнем Востоке. У нас есть много инструментов, которые мы будем использовать против Ирана. Мы относимся к этому очень серьезно", – также добавила она.
По словам Крафт, лидеры Ирана и Ирака, где в ходе массовых антиправительственных протестов погибают сотни людей, должны понимать, что Штаты выступают против насилия в отношении демонстрантов, и считают, что власти еще могут отступить и позволить протестующим выходить на мирные акции.
Что касается других мировых проблем, новый посол США в ООН заявила, что Соединенные Штаты будут реагировать на все нарушения прав человека в Северной Корее, Иране и других странах.
Келли Крафт была утверждена Сенатом на должность посла США после Никки Хейли 31 июля 2019 года. За время своего пребывания на посту посла в Канаде женщина сыграла ведущую роль в торговых переговорах, результатом которых стало подписание трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой.
Она также поддержала инициативу по восстановлению экосистемы Великих озер и достигла ключевых административных целей в отношениях с Китаем, Венесуэлой и Россией.