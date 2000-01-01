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08.12 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Новый посол США в ООН пообещала защищать Израиль. Келли Крафт пообещала защищать Израиль, который используется Советом безопасности в качестве "груши для битья".

Осужденного израильского магната Данкера могут помиловать. Экс-владелец израильского инвестиционного холдинга IDB Нохи Данкер, подавший прошение о помиловании, может выйти на свободу. Соответствующее заявление подписал министр юстиции Амир Оана.

"Прокуроры — жертвы, Израиль - на опасном спуске". Судья Ахарон Барак, на протяжении десяти лет возглавлявший БАГАЦ, выступил на юридической конференции в Хайфе.

Опрос: должен ли Нетаниягу уйти в отставку после обвинений? 52% израильтян считают, что Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку с поста премьер-министра после предъявления ему обвинения по трем коррупционным делам.

Ахмад Тиби: мир станет лучше без Нетаниягу и Трампа. Депутат Объединенного арабского списка Ахмад Тиби заявил в субботу, 7 декабря, что мир станет лучше без Биньямина Нетаниягу в качестве премьер-министра Израиля и Дональда Трампа в качестве президента США.

По Израилю запущены три ракеты: две перехвачены. Сирены ракетной тревоги раздались во многих пограничных общинах вдоль границы с Газой, в том числе в региональном совете Шаар-Негев и в Сдероте.


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