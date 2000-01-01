08.12 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новый посол США в ООН пообещала защищать Израиль
. Келли Крафт пообещала защищать Израиль, который используется Советом безопасности в качестве "груши для битья".
Осужденного израильского магната Данкера могут помиловать
. Экс-владелец израильского инвестиционного холдинга IDB Нохи Данкер, подавший прошение о помиловании, может выйти на свободу. Соответствующее заявление подписал министр юстиции Амир Оана.
"Прокуроры — жертвы, Израиль - на опасном спуске"
. Судья Ахарон Барак, на протяжении десяти лет возглавлявший БАГАЦ, выступил на юридической конференции в Хайфе.
Опрос: должен ли Нетаниягу уйти в отставку после обвинений?
52% израильтян считают, что Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку с поста премьер-министра после предъявления ему обвинения по трем коррупционным делам.
Ахмад Тиби: мир станет лучше без Нетаниягу и Трампа
. Депутат Объединенного арабского списка Ахмад Тиби заявил в субботу, 7 декабря, что мир станет лучше без Биньямина Нетаниягу в качестве премьер-министра Израиля и Дональда Трампа в качестве президента США.
По Израилю запущены три ракеты: две перехвачены
. Сирены ракетной тревоги раздались во многих пограничных общинах вдоль границы с Газой, в том числе в региональном совете Шаар-Негев и в Сдероте.
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