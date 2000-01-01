07.12 19:07 MIGnews.com

Иран представит новые центрифуги и ядерные реакторы

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Иран собирается представить как минимум 50 новых "продуктов", связанных с ядерной отраслью, в том числе новые системы центрифуг и электростанцию ​​на тяжелой воде в 2020 году. Об этом заявил иранский чиновник в субботу, 7 декабря.Али Аскар Зареан, помощник главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), заявил на церемонии около Тегерана, что страна объявит о "50 новых достижениях" 9 апреля 2020 года, "включая новые системы центрифуг и электростанции для тяжелой воды", сообщило полуофициальное информационное агентство "Фарс".Зареан также сказал, что иранский реактор на тяжелой воде Арак "будет иметь направлен на новую деятельность в своей повестке дня в следующем году". Тяжелая вода помогает охлаждать реакторы, производя плутоний как побочный продукт, который может быть использован в ядерном оружии.В пятницу мировые державы оказали давление на Иран, чтобы он прекратил свою атомную деятельность.