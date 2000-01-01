Ахмад Тиби: мир станет лучше без Нетаниягу и Трампа
Депутат Объединенного арабского списка Ахмад Тиби заявил в субботу, 7 декабря, что мир станет лучше без Биньямина Нетаниягу в качестве премьер-министра Израиля и Дональда Трампа в качестве президента США.
Выступая на мероприятии в арабском городе Бака аль-Гарбия на севере Израиля, Тиби сказал, что в следующем году он "увидит поражение двух людей, без которых мир станет лучше - Нетаниягу и Трампа".
"Нетаниягу будет заменен на выборах, где арабских избирателей будет больше, чем на предыдущих выборах", - сказал депутат, добавив, что считает, что фракция Объединенного арабского списка "наберет силу и получит больше мест" на любом предстоящем голосовании. Тиби также предсказал, что Трамп не сможет выиграть второй срок на президентских выборах в США в 2020 году.