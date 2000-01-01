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Боливия попросила помощи у Израиля в борьбе с терроризмом | Фото:07.12 17:00   MIGnews.com

Боливия попросила помощи у Израиля в борьбе с терроризмом

Временное правительство Боливии попросил помощи у Израиля для борьбы с "левым терроризмом", заявил в пятницу, 6 декабря, агентству Reuters министр внутренних дел Артуро Мурильо. Он заявил, что планы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других левых политиков направлены на дестабилизацию региональных правительств.

Мурильо сказал, что боливийская полиция расследует деятельность радикальных левых группировок, предположительно связанных с Мадуро и наркоторговцами, которые, по словам правительства, спровоцировали беспорядки в стране после того, как бывший президент Эво Моралес ушел в отставку в прошлом месяце.

Временное правительство президента Жанин Яньес укрепило отношение с религиозным правым крылом, возобновила прочные связи с Соединенными Штатами и Израилем и отправила сотни кубинских врачей и венесуэльских дипломатов домой.

Ее правительство также создало полицейские подразделения для проведения контртеррористических операций. Мурильо сказал, что несколько стран помогли обучить полицию, и что он также обратился к Израилю за поддержкой.

"Мы пригласили их помочь нам. Они привыкли иметь дело с террористами. Они знают, как с ними обращаться", - сказал он. "Единственное, чего мы хотим, - это принести мир".


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