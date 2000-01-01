07.12 15:40 MIGnews.com

Опрос: должен ли Нетаниягу уйти в отставку после обвинений?

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52% израильтян считают, что Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку с поста премьер-министра после предъявления ему обвинения по трем коррупционным делам. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованного Channel 12 News в пятницу, 6 декабря.38%, в свою очередь, заявили, что Нетаниягу может сохранить свою должность, несмотря на то, что ему будут предъявлены обвинения, и еще 10% не сформировали мнение по этому вопросу.Однако среди правых избирателей 57% высказались в поддержку Нетаниягу, несмотря на обвинения. 34% правых, участвовавших в опросе, заявили, что он должен уйти в отставку, а 9% не уверены.На вопрос, за кого вы проголосуете на возможных следующих выборах? "Кахоль Лаван" Бенни Ганца одержал победу над партией Нетаниягу "Ликуд", выйдя вперед на одно место - 34-33. Объединенный арабский список набрал 13 по итогам опроса, а за ним следует "НДИ" Авигдора Либермана, ШАС и Яадут а-Тора с 8 местами.Авода-Гешер и Демократический союз проходят избирательный порог с пятью местами, на одно место от них вперед вырвался временный министр обороны Нафтали Беннеттом и его партия "Ха Ямин ха Хадаш". "Отцма ле-Исраэль" не смогла преодолеть избирательный барьер.