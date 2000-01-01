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Депутат `Аводы` собирает подписи в поддержку Эдельштейна | Фото:07.12 15:11   MIGnews.com

Депутат "Аводы" собирает подписи в поддержку Эдельштейна

Депутат "Аводы" Омер Бар-Лев объявил в субботу, 7 декабря, что он пытается получить 61 подпись членов Кнессета для того, чтобы спикер Кнессета Юлий Эдельштейна сформировал следующее правительство.

Выступая на субботнем мероприятии в Тель-Авиве, Бар-Лев сказал, что, поскольку Эдельштейн является спикером Кнессета, Бар-Лев не намерен "вступать во внутреннюю борьбу "Ликуда". Депутат добавил, что пришло время "отложить эго" и рассмотреть вариант, который кажется ему единственным способом избежать третьих выборов.

Вскоре после этого партия "Авода" опубликовала заявление, в котором говорится, что, несмотря на свою поддержку Бар-Лева, они не имеют никакого отношения к его кампании и продолжают выдвигать лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца как единственного кандидата, которого они поддерживают, для формирования следующего правительства.

"Мы очень уважаем Омера Бар-Лева, но это его личная идея", - говорится в заявлении. ""Авода" придерживается своего обязательства подписать петицию только для Бенни Ганца".

Эдельштейн неоднократно пытался устранить разногласия между партиями "Кахоль Лаван" и "Ликуд", чтобы попытаться сформировать правительство до истечения срока действия мандата.


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