Французские профсоюзы решили продолжить забастовку до вторника, 10 декабря, назначив на этот день массовую демонстрацию против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
По данным RFI, в пятницу были отменены 90% скоростных поездов TGV и 70% региональных экспрессов.
В Париже полностью закрыты 10 из 14 веток метро, а автобусов на маршрут вышла всего лишь треть. Более того, пробки в столичном регионе достигли рекордных 347 км.
Также забастовка продолжается в школах. О намерении поддержать страйк объявили в пятницу профсоюзы студентов и полиции.
На фоне масштабной протестной мобилизации Макрон заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы. По его словам, окончательная "общая архитектура" будет объявлена на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами.
В частности, пенсионная реформа предусматривает переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе с 2025 года. В рамках реформы будет изменен принцип начисления пенсий и начат переход к системе пенсионных баллов. Правительство планирует провести реформу через парламент в начале 2020 года.
Национальная забастовка по этому поводу стартовала во Франции 5 декабря. По подсчетам полиции, к демонстрациям присоединились свыше 800 тысяч человек по всей стране.