08.12 00:29 MIGnews.com

Французы готовят "черный вторник": что произошло

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Французские профсоюзы решили продолжить забастовку до вторника, 10 декабря, назначив на этот день массовую демонстрацию против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.По данным RFI, в пятницу были отменены 90% скоростных поездов TGV и 70% региональных экспрессов.В Париже полностью закрыты 10 из 14 веток метро, а автобусов на маршрут вышла всего лишь треть. Более того, пробки в столичном регионе достигли рекордных 347 км.Также забастовка продолжается в школах. О намерении поддержать страйк объявили в пятницу профсоюзы студентов и полиции.На фоне масштабной протестной мобилизации Макрон заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы. По его словам, окончательная "общая архитектура" будет объявлена на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами.В частности, пенсионная реформа предусматривает переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе с 2025 года. В рамках реформы будет изменен принцип начисления пенсий и начат переход к системе пенсионных баллов. Правительство планирует провести реформу через парламент в начале 2020 года.Национальная забастовка по этому поводу стартовала во Франции 5 декабря. По подсчетам полиции, к демонстрациям присоединились свыше 800 тысяч человек по всей стране.