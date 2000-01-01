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Французы готовят `черный вторник`: что произошло | Фото:08.12 00:29   MIGnews.com

Французы готовят "черный вторник": что произошло

Французские профсоюзы решили продолжить забастовку до вторника, 10 декабря, назначив на этот день массовую демонстрацию против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

По данным RFI, в пятницу были отменены 90% скоростных поездов TGV и 70% региональных экспрессов.

В Париже полностью закрыты 10 из 14 веток метро, а автобусов на маршрут вышла всего лишь треть. Более того, пробки в столичном регионе достигли рекордных 347 км.

Также забастовка продолжается в школах. О намерении поддержать страйк объявили в пятницу профсоюзы студентов и полиции.

На фоне масштабной протестной мобилизации Макрон заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы. По его словам, окончательная "общая архитектура" будет объявлена на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами.



В частности, пенсионная реформа предусматривает переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе с 2025 года. В рамках реформы будет изменен принцип начисления пенсий и начат переход к системе пенсионных баллов. Правительство планирует провести реформу через парламент в начале 2020 года.

Национальная забастовка по этому поводу стартовала во Франции 5 декабря. По подсчетам полиции, к демонстрациям присоединились свыше 800 тысяч человек по всей стране.




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