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Судья БАГАЦа: мы должны показать, что слышим критику 07.12 12:43   MIGnews.com

Судья БАГАЦа: мы должны показать, что слышим критику

Судья БАГАЦа Ноам Зольберг ответил на выступление заместителя юридического советника правительства Дины Зильбер на конференции юристов в Хайфе.

Зильбер жаловалась на “беспрецедентные атаки против представителей юридической системы” и требовала их “беречь”.

Судья Зольберг заявил: “Необходимо убедить народ в том, что правоохранительная система прислушивается  к критике. Когда я в молодости служил в ВВС, мы расследовали каждый инцидент. Мы признавали провалы и учились на ошибках. Из кризиса можно выйти более сильным, но это не произойдет естественно. Мы должны быть открытыми , мы должны признавать ошибки , должны быть готовы к коррекции и к изменениям”.


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