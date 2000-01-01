07.12 12:43 MIGnews.com

Судья БАГАЦа: мы должны показать, что слышим критику

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Судья БАГАЦа Ноам Зольберг ответил на выступление заместителя юридического советника правительства Дины Зильбер на конференции юристов в Хайфе.Зильбер жаловалась на “беспрецедентные атаки против представителей юридической системы” и требовала их “беречь”.Судья Зольберг заявил: “Необходимо убедить народ в том, что правоохранительная система прислушивается к критике. Когда я в молодости служил в ВВС, мы расследовали каждый инцидент. Мы признавали провалы и учились на ошибках. Из кризиса можно выйти более сильным, но это не произойдет естественно. Мы должны быть открытыми , мы должны признавать ошибки , должны быть готовы к коррекции и к изменениям”.