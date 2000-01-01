07.12 11:57 MIGnews.com

"Прокуроры — жертвы, Израиль - на опасном спуске"

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Судья Ахарон Барак, на протяжении десяти лет возглавлявший БАГАЦ, выступил на юридической конференции в Хайфе.Барак предупредил, что популизм в Израиле угрожает правам индивида и принципу верховенства закона.Барак сообщил: “Очевидно, что не бывает демократии без правления большинства. Но также не бывает демократии без права индивида и без независимой судебной системы. И сегодня все аспекты демократии, не имеющие отношения к правлению большинства превратились в объекты атаки. И мало помалу народ начинает верить в то, что то, что решит большинство - это и есть демократия”.Барак провозгласил: “Если это не остановить, мы окажемся в государстве, подобном сегодняшней Венгрии или Польше. Сегодняшняя война, по сути - война за верховенство закона”.Барак был главой Верховного Суда с 1995 по 2006 годы является символом и инициатором “юридического активизма” в Израиле и создателем системы, в рамках которой любые решения исполнительной и законодательной армии могут быть опротестованы и восстановлены судом. Ранее Барак назвал сегодняшних прокуроров и судей в Израиле “жертвами”.Барак сообщил коллегам-законникам: “Война, которую мы ведем, война, в которой все мы, по существу жертвы, происходит прямо сейчас. Мы воюем сегодня за израильскую демократию, которая находится в плохом состоянии”.Бывшего главу БАГАЦа поддержала нынешняя - Эстер Хайют. Выступая на том же мероприятии она сказала: “В последнее время все громче среди нас раздаются голоса, называющие принцип верховенства закона “правлением ученых-правоведов”, и что именно это является камнем, лежащем на пути того, что они именуют “народовластием”. Не может быть большей ошибки, чем эта. Судьи, прокуроры, включая юридического советника правительства и генерального прокурора, и все другие органы правоохранительной системы, трудятся преданно и добросовестно, с профессионализмом и с глубоким чувством долга”.Хайют добавила: “Никто из нас не застрахован от ошибок, и потому контроль и механизмы надзора необходима. Но существует большая разница между такими механизмами и критикой, подрывающей легальные институты Государства Израиль”.