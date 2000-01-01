Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Попросит ли Нетаниягу об иммунитете: СМИ назвали сроки | Фото:07.12 11:44   MIGnews.com

Попросит ли Нетаниягу об иммунитете: СМИ назвали сроки

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу может подать прошение Кнессету о предоставлении ему иммунитета от судебного расследования до конца месяца.

Об этом сообщает The Times оf Israel со ссылкой на 12 канал.

Уточняется, что Нетаниягу, которому предъявлено обвинение по трем делам о коррупции, пока не сообщил, будет ли добиваться иммунитета, однако многие политики уверены, что он это сделает.

Ранее главный юрисконсульт правительства Эяль Энон принял решение, что судебный процесс над премьер-министром должен быть отложен до тех пор, пока Комитет Палаты представителей не примет решение о продлении срока действия основного иммунитета.

Тем временем, в понедельник юридический советник правительства Авихай Мандельблитт направил письмо спикеру Кнессета Юли Эдельштейну, в котором сообщалось, что суд над Биньямином Нетаниягу назначен и состоится в окружном суде Иерусалима.

Со 2 декабря начался 30-дневный период, во время которого премьер-министр должен решить, будет ли он просить об иммунитете.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:06
СМИ: иранские ПВО "покрошили" свои же расчеты
12:43
Судья БАГАЦа: мы должны показать, что слышим критику
12:34
Умерла звезда культового сериала "Клан Сопрано"
12:05
Пожар на юге Тель-Авива: перекрыто несколько улиц
11:20
Тунберг: школьные экозабастовки ни к чему не привели
10:34
Эпидемия кори в Самоа: арестован ярый противник прививок
10:01
Осужденного израильского магната Данкера могут помиловать
09:06
Израиль испытал ракету типа "земля-земля" Jericho-4
08:33
Прогноз погоды в Израиле: дожди и похолодание
08:13
Убийства в Ираке: США ввели новые санкции
07:50
Зариф: Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран
07:30
Стрельба на авиабазе США:убийца был против поддержки Израиля
07:10
Ученые рассказали об опасности переизбытка сна
06:50
Случайно отпилил: американцу пришили палец с ноги на руку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus