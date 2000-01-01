Попросит ли Нетаниягу об иммунитете: СМИ назвали сроки

Уточняется, что Нетаниягу, которому предъявлено обвинение по трем делам о коррупции, пока не сообщил, будет ли добиваться иммунитета, однако многие политики уверены, что он это сделает.
Ранее главный юрисконсульт правительства Эяль Энон принял решение, что судебный процесс над премьер-министром должен быть отложен до тех пор, пока Комитет Палаты представителей не примет решение о продлении срока действия основного иммунитета.
Тем временем, в понедельник юридический советник правительства Авихай Мандельблитт направил письмо спикеру Кнессета Юли Эдельштейну, в котором сообщалось, что суд над Биньямином Нетаниягу назначен и состоится в окружном суде Иерусалима.
Со 2 декабря начался 30-дневный период, во время которого премьер-министр должен решить, будет ли он просить об иммунитете.