Тунберг: школьные экозабастовки ни к чему не привели
Шведская экоактивистка Грета Тунберг призналась, что школьные экозабастовки в прошлом году не привели к значимым результатам.
Такое заявление он сделала на конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает The Guardian.
"Мы достигли многого, но, если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего. Власти игнорируют климатический кризис. Так дальше продолжать нельзя: дети, прогуливающие школу, – не устойчивое решение", – сказала юная активистка.
Тунберг отметила, что объем выбросов углекислого газа не только не снизился, но и ожидается его рост в 2019 году.
"Я простая активистка, и нам нужно больше активистов. Некоторые люди боятся перемен – они так отчаянно пытаются заставить нас замолчать. Я искренне надеюсь, что COP25 достигнет чего-то конкретного и повысит осведомленность среди людей, и что мировые лидеры и люди, находящиеся у власти, осознают важность климатического кризиса, потому что сейчас, похоже, это не так", –сказала она.