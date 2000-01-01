Зариф: Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран

"Израиль сегодня испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран", – пожаловался он.
Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как Франция, Германия и Великобритания заявили, что Иран испытывает баллистическую ракету средней дальности "Шахаб-3"
Утром, 6 декабря стало известно, что Израиль успешно испытал силовую ракетную установку. Согласно публикациям в иностранной прессе, речь идет об установке для ракет большого радиуса действия – Иерихон и Arrow. Подробностей Министерство обороны никаких не предоставило. Именно об этом и говорил Зариф.