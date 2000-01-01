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Зариф: Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран | Фото:07.12 07:50   MIGnews.com

Зариф: Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в испытании ядерной ракеты, нацеленной на Тегеран".

Такое заявление он сделал вечером, 6 декабря, передает The Times of Israel.

"Израиль сегодня испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран", – пожаловался он.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как Франция, Германия и Великобритания заявили, что Иран испытывает баллистическую ракету средней дальности "Шахаб-3"

Утром, 6 декабря стало известно, что Израиль успешно испытал силовую ракетную установку. Согласно публикациям в иностранной прессе, речь идет об установке для ракет большого радиуса действия – Иерихон и Arrow. Подробностей Министерство обороны никаких не предоставило. Именно об этом и говорил Зариф.


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