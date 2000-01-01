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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:07.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Заместительница Мандельблитта: берегите нас Заместитель юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, Дина Зильбер выступила на юридической конференции в Хайфе. Ее заявление было посвящено "кампании подстрекательства против юридической системы", и тем страданиям, которые она причиняет сотрудникам правоохранительных органов.

Израильтян предупредили: пора готовиться к нападению Ирана Израильский журналист Цви Иехезкели предупредил о готовности Ирана предпринять еще одну провокационную атаку. По словам журналиста, президент США Дональд Трамп не хочет воевать с Ираном и предпочитает усиливать санкции, но это также провокационно.

ЦАХАЛ успешно испытал силовую ракетную установку Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об успешном испытании силовой ракетной установки утром 6 декабря. Запуск ракеты с новым двигателем были произведен в центре страны.

Дела Нетаниягу: почему не судят Безек, Walla, Едиот Ахронот Акива Бигман написал в газете Исраэль ха Йом большую статью об очевидном прокурорском упущении во всех "делах о коррупции премьер-министра Нетаниягу".

Нетаниягу и Путин поговорили по телефону: о чем шла речь Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Сирию, Иран, двухсторонние отношения и помилование Наамы Иссахар.


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