Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Заместительница Мандельблитта: берегите нас Заместитель юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, Дина Зильбер выступила на юридической конференции в Хайфе. Ее заявление было посвящено "кампании подстрекательства против юридической системы", и тем страданиям, которые она причиняет сотрудникам правоохранительных органов.
Израильтян предупредили: пора готовиться к нападению Ирана Израильский журналист Цви Иехезкели предупредил о готовности Ирана предпринять еще одну провокационную атаку. По словам журналиста, президент США Дональд Трамп не хочет воевать с Ираном и предпочитает усиливать санкции, но это также провокационно.