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Возмущение прокуроров: Охана исказил реалии 07.11 09:39   MIGnews.com

Возмущение прокуроров: Охана исказил реалии

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт крайне резко отреагировал на разоблачения министра юстиции Амира Оханы, прозвучавшие на заседании Кнессета 6 ноября.

Манедельблитт опубликовал письмо, в котором напрочь отверг обвинения Оханы в адрес правоохранительной системы и методов расследования примененных в отношении фигурантов “дела 4000”. Письмо также подписано генеральным прокурором Израиля Шаем Ницаном.

Мандельблитт заявил: “Охана утверждает, что серьезные преступления были совершены с преступным умыслом следователями, что главы правоохранительной системы “покрывают преступников”, и позволяют “всему сгнить”. Это - чрезвычайно серьезные обвинения, искажающие реальность… Они - часть предвзятых и неполных сообщений в прессе в последние дни, цель которых - ввести в заблуждение публику. Они неверно представляют хронологию событий  в ходе расследования”.

Мандельблитт и Ницан также попытались связать происходящее с главным героем политической драмы - Биньямином Нетаниягу. Они сообщают, что  “эти утверждения были частью аргументов защиты премьер-министра на досудебных слушаниях в октябре”. Далее они пишут: “Теперь мы видим, как те же самые утверждения из этих аргументов защиты появляются в прессе на ежедневной основе, с ясным пониманием того, что прокуратура не может отреагировать на эти тенденциозно выбранные сообщения”.

Мандельблитт и Ницан отмечают, что Нетаниягу потребовал “изменить правила и провести публичные досудебные слушания”. Ему было отказано в сентябре, и “теперь мы стали свидетелями именно этого - неправомерной и нелегальной попытки устроить такие слушания в медиа - что идет вразрез с правилами, применяемыми к любому другому делу”.

Мандельблитт и Ницан поклялись, что процесс рассмотрения обвинительных заключений против Нетаниягу “продолжится как положено - за закрытыми дверями”. Они  пообещали “тщательное и глубокое изучение утверждений защиты, включая тех. что касаются допросов государственного с свидетеля”.

Охана со своей стороны, оправдывается и заявил следующее: “Я говорил только о том, что уже было опубликовано, потому что в эпоху фейсбук и твиттер ордеры на запрет публикации информации потеряли всякий смысл”.

Позднее канцелярия министра распространила заявление, в котором говорится: “Министр лишь сообщил о том, что было ранее опубликовано, и ничего нового, потому что в его распоряжении нет материалов расследования, и они ему не передавались”.

Охана подчеркнул: “Я не знаю, какие детали запрещены к публикации. у меня нет ордера на запрет публикации, я не СМИ. У меня также нет материалов, запрещенных к публикации - я не следственный орган”.


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