07.11 09:02 MIGnews.com

"Война между войнами кончилась", и новой стратегии нет

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Йоав Лимор опубликовал в газете Исраэль Ха Йом тревожную статью о том, что ситуация в регионе меняется — и у Израиля пока нет на это военного ответа.Не нужно музыкального слуха и орлиного зрения для того, чтобы заметить фундаментальные изменения в израильской политике в сфере безопасности в последние недели. Политика “войны между войнами”, которая была бриллиантом в короне оборонительной концепции страны увяла у нас на глазах, без того, чтобы была сформулирована какая-то четкая альтернатива.Рожденная в начале 2010-х политика “войны между войнами” давала объем, форму и и имя операциям против прои-иранской сети в период гражданской войны в Сирии. Израиль продвигал там свои собственные интересы, из которых наиболее важными были три: предотвращение передачи современных вооружений Хизбалле, предотвращение консолидации иранцев и их прокси в Сирии, предотвращение террористической активности на Голанах.Приказ ЦАХАЛа был ясен - действовать ниже “порога войны”. Операции одобрялись тогда, когда было понятно, что их осуществление не станет причиной начала войны. Так были осуществлены тысячи атак. Большинство из них - точечные удары ВВС, но были и другие - кибер-атаки, психологическая война, дипломатические маневры и т.п. Все это было синхронизировано в рамках единой кампании. Она не предотвращала угрозы, но отложила или сорвала их осуществление.Но в последние недели нет сообщений об операциях “войны между войнами”. Если раньше не проходило недели без сообщений о воздушной атаке, приписываемой ЦАХАЛу, то сегодня Израиль демонстрирует поразительную сдержанность. Можно предположить, что это связано с предвыборным циклом и нежеланием эскалации в период еврейских праздников. Но реальная картина куда сложнее. Сдержанность объясняется тем, что знакомая формула - оперировать ниже “порога войны” нерелевантна, и любая акция Израиля может повлечь за собой эскалацию - и даже войну. До последнего времени военные говорили о “табличке”, содержащей много пунктов, в рамках которых армия может чувствовать себя свободно - и наносить удары по иранским интересам. Это подтверждалось статистикой: в то время как Израиль нанес бессчетное количество ударов, Иран ответил за последние два года только четыре раза.Иранская политика изменилась, и Израиль осознал, что на каждый удар последует немедленная реакция. Изменение демонстрируется той уверенностью, с которой Иран нанес удары по саудовской нефтяной инфраструктуре - и последовавшей нулевой реакцией Америки и Запада.Командир Сил Аль-Кудс генерал Касем Сулеймани, отвечающий за иранскую экспансию в регионе, разместил свои силы и вооружения не только в Ливане и Сирии, но также и в Ираке и Йемене. Его операции теперь характеризуются некоторым уровнем неоднозначности - неясно откуда точно и кто наносит удары. Иран , теоретически, остается вне радиуса возможного возмездия. Это изменение иранской политики требует изменения израильской политики. Война между войнами более не может осуществлять прежними методами и в прежнем масштабе - из-за опасения эскалации. Израиль обязан найти новые пути остановить процессы радикализации в регионе, за которыми стоит Иран и его прокси.Демонстрируемая Израилем сдержанность может принести краткосрочные выгоды, но в долгосрочной перспективе может повлечь за собой большой ущерб. Примером является запуск “Хизбаллой” ракеты “земля-воздух” по израильскому беспилотнику на прошлой неделе.Речь идет о резком изменении поведения “Хизбаллы”, которая ранее берегла подобные вооружения на случай войны. Израиль предпочел не реагировать на это, и многие в оборонном истеблишменте полагают, что это — ошибка. Необходимо было немедленно уничтожить пусковую установку, и продемонстрировать “Хизбалле”, что речь идет о “красной черте” - даже если бы это привело на грань эскалации. Эти люди уверены в том, что Израиль обязан разработать новую стратегию. Несмотря на опасения эскалации, у Израиля нет другого выбора, как действовать. Иран никто не остановит - ни Америка, ни Европа, ни Россия. Израиль обязан действовать самостоятельно. Иранцам должен быть предъявлен четкий “прейскурант” возмездия за их акции. В противном случае регион очень быстро изменится, и эти изменения не пойдут на пользу Израилю.