07.11 08:10 MIGnews.com

Ольмерт: сделка Шалита – преступление

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Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал так называемую сделку Шалита, в результате которой Израиль выпустил более 1000 террористов в обмен на возвращение похищенного солдата Гилада Шалита, "преступлением".Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Кан 11", передает "Аруц Шева"."Вопрос обмена пленными – это преступление. У меня нет другого слова. Я был очень расстроен, когда узнал. Пусть не будет недопонимания, я действительно хотел освободить Гилада Шалита. Но выносливость нации измеряется именно в те моменты, когда национальные интересы противостоят этой страсти, когда вы хотите вернуть своего воина домой. Я видел в этом отказ от соображений, не имеющих никакого отношения к национальным интересам", – сказал Ольмерт.Программа, о которой он говорил в интервью, касалась "строительного бюро ХАМАС", большинство членов которого были освобождены в рамках сделки. Бюро было создано с целью создания революционного оружия для войны против Израиля.На первом этапе, 18 октября 2011 года, Шалит был переправлен в Египет, и оставался там, пока не были освобождены 477 палестинцев, 279 из которых были приговорены как минимум к одному пожизненному заключению. Вслед за этим, Гилад был переправлен на КПП "Керем Шалом", где вступил на израильскую землю — впервые за пять лет, три месяца и 23 дня.В результате сделки на свободу вышли террористы, убившие в общей сложности 599 израильтян. 110 террористов после освобождения были отправлены на Западный берег и в Восточный Иерусалим, где жили их семьи. Многие были высланы за пределы Израиля и ПА.