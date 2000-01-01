07.11 07:08 MIGnews.com

"Трюки следователей не повлияли на решение Нира Хефеца"

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Адвокат государственного свидетеля по делу 4000 Илан Софер резко осудил высказывания министра юстиции Амира Оханы, в которых были раскрыты подробности допросов его клиента.Софер заявил: “Стыд и позор, министр юстиции ставит себя выше закона и четкого запрета суда, да еще использует для этого подиум Кнессета”.Софер назвал комментарии министра “позорной попыткой заработать политические очки, одновременно нарушая тайну частной жизни Хефеца”.Адвокат пригрозил, что подобное поведение министра “не останется без ответа”.Источник, близкий к Хефецу заявил, что “не существует связи” между трюками следователей и решением Хефеца стать государственным свидетелем. Все попытки следователей шантажировать Хефеца также якобы “никак не повлияли на содержание его показаний”.Между тем полиция сообщила о том, что вызов на допрос женщины, с помощью которой шантажировали Хефеца, был необходим “в контексте общего расследования”, а не в той его части , которая касалась Хефеца. Полиция, однако, признает, что ей задали “неподобающие личные вопросы”, и следователи “вели себя глупо”. Поведение следователей в отношении женщины “будет расследовано”.Также публикуется календарь превращения Хефеца в государственного свидетеля. Хефец был арестован 18 февраля прошлого года. Через два дня ему сказали, что полиции “известно все” о его личной жизни, бизнес-активности и тайных сделках. 21 февраля произошла “встреча с женщиной”. 1 марта Хефец выразил готовность стать государственным свидетелем - но тут же отказался. Соглашение с государством о том, что он согласен стать государственным свидетелем было подписано через две недели.