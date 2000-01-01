07.11 06:33 MIGnews.com

Нетаниягу осудил Охану

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал шторм, поднявшийся после того, как министр юстиции Амир Охана раскрыл на заседании Кнессета запрещенные к публикации детали допросов государственного свидетеля Нира Хефеца.Премьер-министр заявил: “Несмотря на то, что шантаж государственного свидетеля Нира Хефеца является чрезвычайно серьезным делом, которое должно вызвать беспокойство у любого гражданина, наложенный судом запрет на публикацию информации следует уважать”.12-й канал израильского ТВ также сообщает, что в полиции “кипят от возмущения” в связи с разоблачениями министра юстиции. Хотя полиция и не выпустила никаких официальных комментариев, высокопоставленный источник в полиции заявил: “Нарушение министром юстиции ордера суда на запрет публикации деталей расследования - просто преступное поведение. Кто-то решил сжечь клуб”.