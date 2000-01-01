Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Родственники убитых кузенов: мы разобьем ваши головы "Клан Таха в Тель Шева и по всей стране получил сообщение об убийстве двух наших героев. Клан Таха принял несколько решений. Любой из вас станет целью. Мы разберемся и со взрослыми, и с детьми. Наши сабли перержут ваши глотки и разобьют ваши головы"
"Праща Давида" попала в распоряжение российских военных “Праща Давида” работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400. Получив в свое распоряжение израильский перехватчик, русские смогут значительно усовершенствовать свои собственные системы ПРО.