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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить 07.11 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нира Хефеца шантажировали и угрожали лишить имущества Слдователь угрожает близким Хефеца: "Я не шучу Нир. Я тебя не обманываю. Помнишь, что я говорил в прошлый раз? Есть вещи, которые затронут не только тебя".

Родственники убитых кузенов: мы разобьем ваши головы "Клан Таха в Тель Шева и по всей стране получил сообщение об убийстве двух наших героев. Клан Таха принял несколько решений. Любой из вас станет целью. Мы разберемся и со взрослыми, и с детьми. Наши сабли перержут ваши глотки и разобьют ваши головы"

Охана выдал запрещенные к публикации детали "дела 4000"
Министр юстиции Амир Охана выдал запрещенные судом к публикации детали допроса государственного свидетеля по "делу 4000" Нира Хефеца на пленарном заседании Кнессета. На сайте Кнессета появился текст его выступления.

Бойцы бригады Кфир - командиру: ЦАХАЛ нас предал 12-й канал израильского ТВ сообщает о “чрезвычайном инциденте” в военной тюрьме №4.

"Праща Давида" попала в распоряжение российских военных “Праща Давида” работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400. Получив в свое распоряжение израильский перехватчик, русские смогут значительно усовершенствовать свои собственные системы ПРО.


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