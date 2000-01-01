08.11 06:13 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
"Кахоль Лаван" и "НДИ" достигли прогресса в переговорах
. Партии "Кахоль Лаван" и "НДИ" заявили, что в четверг, 7 ноября, они достигли договоренностей по ряду вопросов. В том числе, в вопросе пенсий и стипендий для людей с ограниченными возможностями.
Яалон: менять надо не Охану, менять надо Нетаниягу
. Высокопоставленный сановник Кахоль Лаван Моше Яалон прокомментировал скандал вокруг министра юстиции Амира Оханы и его обвинения в адрес правоохранительной системы.
Йорам Шефтель отстранен от эфира
. Шефтеля отстранили в связи с тем, что он допускал грубые выражения в отношении слушателей. Среди прочего, он говорил”закрой свою пасть”, заткнись” и “лжец”.
Саудовский эксперт: Израиль имеет право на защиту границ
. Саудовский стратегический эксперт Мухаммед Аль-Кабибан заявил, что Израиль имеет право защищать себя и свои границы от иранских "лакеев", таких как "Хизбалла".
На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей
. За девять месяцев 2019 года на границе России обнаружили 1,8 тысячи человек с подозрением на различные инфекционные заболевания. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Роспотребнадзора.
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