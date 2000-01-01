07.11 19:49 MIGnews.com

"Кахоль Лаван" и "НДИ" достигли прогресса в переговорах

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Партии "Кахоль Лаван" и "НДИ" заявили, что в четверг, 7 ноября, они достигли договоренностей по ряду вопросов на переговорах по коалиции, что стало первым публичным заявлением о подобном прогрессе с момента вручения мандата Бенни Ганцу."В течение дня переговорная группа обсуждала ключевые вопросы повестки дня, чтобы продвинуться вперед в формулировании принципов широкого, либерального правительства национального единства", - говорится в заявлении сторон.Стороны, возглавляемые Ганцем и Авигдором Либерман согласился с тем, что в следующем годовом бюджете будет предусмотрено минимальное ежемесячное повышение пенсии пожилым людям до 70 процентов от минимальной заработной платы, в настоящее время - 5 300 шекелей (1515 долларов США) в месяц. Они также согласились, что следующий бюджет не окажет негативного влияния на планы по повышению стипендий для людей с ограниченными возможностями.В заявлении говорится, что участники переговоров договорились встретиться еще раз в ближайшие дни.