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`Кахоль Лаван` и `НДИ` достигли прогресса в переговорах | Фото:07.11 19:49   MIGnews.com

"Кахоль Лаван" и "НДИ" достигли прогресса в переговорах

Партии "Кахоль Лаван" и "НДИ" заявили, что в четверг, 7 ноября, они достигли договоренностей по ряду вопросов на переговорах по коалиции, что стало первым публичным заявлением о подобном прогрессе с момента вручения мандата Бенни Ганцу.

"В течение дня переговорная группа обсуждала ключевые вопросы повестки дня, чтобы продвинуться вперед в формулировании принципов широкого, либерального правительства национального единства", - говорится в заявлении сторон.

Стороны, возглавляемые Ганцем и Авигдором Либерман согласился с тем, что в следующем годовом бюджете будет предусмотрено минимальное ежемесячное повышение пенсии пожилым людям до 70 процентов от минимальной заработной платы, в настоящее время - 5 300 шекелей (1515 долларов США) в месяц. Они также согласились, что следующий бюджет не окажет негативного влияния на планы по повышению стипендий для людей с ограниченными возможностями.

В заявлении говорится, что участники переговоров договорились встретиться еще раз в ближайшие дни.


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