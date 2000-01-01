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Видеобращение Нетаниягу: Иран угроза для всего мира | Фото:07.11 19:08   MIGnews.com

Видеобращение Нетаниягу: Иран - угроза для всего мира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал мировых лидеров в специальном видеообращении в четверг вечером, 7 ноября, выступить против Ирана в связи с его ядерной программой.

"Год назад, выступая в Организации Объединенных Наций, я разоблачил секретный ядерный склад Ирана", - заявил Нетаниягу в видеообращении, сославшись на критику Ирана со стороны Международного агентства по атомной энергии.

"Сегодня утром на специальном заседании совета МАГАТЭ были опубликованы выводы о деятельности Ирана на уже не секретном объекте. МАГАТЭ теперь подтверждает, что Иран лгал. И этот Иран продолжает лгать. Все, что я сказал вам год назад, теперь подтверждено МАГАТЭ. МАГАТЭ подтвердило, что Иран нарушает Договор о нераспространении".

Нетаниягу призвал мировых лидеров противостоять агрессии Тегерана и восстановить санкции против Исламской республики.

"Иран продолжает скрывать свою секретную программу создания ядерного оружия. Пришло время странам мира противостоять агрессии и террору Ирана. Пришло время оказывать давление на Иран, пока он не изменит свои пути. Иран должен прекратить нападать на народы Ближнего Востока. Иран должен прекратить угрожать уничтожить Израиль. Европа должна перестать тормозить с этим. Теперь она должна действовать против иранской агрессии".




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