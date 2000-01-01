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Левый политик Франции обвинил евреев в сектанстве | Фото:07.11 18:37   MIGnews.com

Левый политик Франции обвинил евреев в сектанстве

Крайний левый лидер Франции обвинил французских евреев в подстрекательстве к нападению на него и пропаганде "насильственного сектантства", которое, по его словам, не встречается среди мусульман. Жан-Люк Меланшон, депутат Национального собрания Франции от партии "Непокорённая Франция", выступил против федерации еврейских общин и организаций CRIF.

"Сектантство всегда было проблемой для республиканской идеи", - сказал Меланшон, которого в прошлом обвиняли в антисемитской риторике. "Возьмите CRIF. Она практикует вопиющее, жестокое и агрессивное сектантство, а именно против меня, верно? Призывая людей бить меня во время демонстраций после убийства Мирей Нол."

Мирей Нол была жертвой Холокоста, которая была убита в ее парижской квартире в прошлом году, предположительно соседом-мусульманкой. CRIF попросила Меланшона и лидера правой партии Марин Ле Пен не присутствовать на марше памяти Нол. Однако оба политика пришли на марш.

На вопрос, существует ли сектантство среди мусульман, Меланшон ответил: "Нет. У них есть правонарушители, как и везде, но никто не утверждает, что их закон заменяет другие". Меланшон, набравший пятую часть голосов на президентских выборах 2017 года, в 2014 году назвал французских евреев "агрессивной общиной".


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