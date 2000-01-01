07.11 17:40 MIGnews.com

Алексею Буркову заковали ноги в наручники во время слушаний

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Глава Верховного суда осудила сотрудников Пенитенциарной службы за то, что они заковали ноги российского хакера в наручники во время суда.Председатель Верховного суда Эстер Хают осудила представителей израильской пенитенциарной службы за то, что они надели наручники на ноги российского хакера Алексея Буркова во время судебного слушания по делу о его выдаче в США."У вас нервы, вы хотели одобрения и не получил его, и вы действуете против приказов", - сказала Хайют.В ходе слушания адвокаты Буркова показали то, что, по их словам, представляет собой письмо-жалобу, направленное Россией в Израиль, в котором говорится, что Иерусалим игнорирует запрос России о выдаче хакера в течение трех лет.