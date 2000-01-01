Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Алексею Буркову заковали ноги в наручники во время слушаний | Фото:07.11 17:40   MIGnews.com

Алексею Буркову заковали ноги в наручники во время слушаний

Глава Верховного суда осудила сотрудников Пенитенциарной службы за то, что они заковали ноги российского хакера в наручники во время суда.

Председатель Верховного суда Эстер Хают осудила представителей израильской пенитенциарной службы за то, что они надели наручники на ноги российского хакера Алексея Буркова во время судебного слушания по делу о его выдаче в США.

"У вас нервы, вы хотели одобрения и не получил его, и вы действуете против приказов", - сказала Хайют.

В ходе слушания адвокаты Буркова показали то, что, по их словам, представляет собой письмо-жалобу, направленное Россией в Израиль, в котором говорится, что Иерусалим игнорирует запрос России о выдаче хакера в течение трех лет.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:37
Левый политик Франции обвинил евреев в сектанстве
18:11
Глава ФСБ заявил об угрозе от семей ИГИЛовцев из России
17:51
ООН ожидает, что Катар продолжит оказывать помощь Газе
17:28
3 солдата из бригады Кфир заключили сделку о признании вины
17:10
На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей
17:02
Бывший представитель ЦАХАЛа: появилось новое оружие - лайки
16:37
Макрон: у НАТО произошло отмирание мозга
16:30
Израиль: мы помогаем сирийским курдам
16:04
Саудовский эксперт: Израиль имеет право на защиту границ
16:04
Курильщики сильнее подвержены риску психических заболеваний
15:47
EAPC выплатит 100 млн шекелей из-за массового разлива нефти
15:47
ООН: Катар и дальше будет помогать Газе деньгами
15:06
Курды нуждаются в помощи Израиля
14:49
Шакед: буду баллотироваться на следующих выборах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus